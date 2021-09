Découverte du quartier des Mûriers Parcours Mûriers, 18 septembre 2021, Saint-Maur-des-Fossés.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parcours Mûriers

Le mûrier est implanté à Saint-Maur-des-Fossés au milieu du XIXe siècle pour l’élevage du ver à soie, afin de réduire les importations de ce précieux tissu. La culture s’effondre très rapidement mais reprend au début des anne es 1860… avec le même échec. L’urbanisation de ce quartier, de butée par Caffin en 1859, est cependant lente et l’on ne compte qu’une vingtaine de “maisons de campagne” avant la guerre de 1870. Le lotissement se poursuit doucement et, en 1921, il reste encore de nombreux bois et champs cultivés. Il faut attendre les années 1950-1960 pour voir une urbanisation progressive des champs et bois puis une division des parcelles. Promenons-nous dans un rectangle formé par la Marne au Sud, la voie ferrée à l’Est, l’avenue de Bonneuil à l’Ouest et l’avenue Denfert-Rochereau au Nord. Le parcours proposé permet d’appréhender l’histoire du quartier en observant l’architecture de ses maisons, depuis le “bâtiment remarquable” protégé par le PLU, jusqu’à la modeste « maison économique ». Le livret comporte également un jeu de piste pour les enfants. Livret de visite disponible dans le hall de l’Hôtel de Ville, au stand du service Culture de la ville de Saint‐Maur sur la place d’Armes (samedi et dimanche de 14h à 17h) ou téléchargeable sur saint‐maur.com

Parcours Mûriers 64 rue Chevalier 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés Les Mûriers Val-de-Marne



