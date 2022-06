Découverte du Qi Gong

2022-07-30 15:00:00 – 2022-07-30 16:30:00 Série de 20 mouvements essentiels de Maître KE WEN proposé et guidé par Hervé Dubuc. Prévoir une tenue souple et confortable

La pratique est prévue dans le jardin de Passé Simple et peut se faire en baskets ou pieds nus pour un meilleur ancrage 18€ l’atelier (incluant la pause goûter servie à l’issue de la séance). Série de 20 mouvements essentiels de Maître KE WEN proposé et guidé par Hervé Dubuc. Prévoir une tenue souple et confortable

