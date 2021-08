Nantes Musee departemental dobree Loire-Atlantique, Nantes Découverte du projet de rénovation du musée Dobrée. Musee departemental dobree Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Découverte du projet de rénovation du musée Dobrée. Musee departemental dobree, 18 septembre 2021, Nantes. Découverte du projet de rénovation du musée Dobrée.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musee departemental dobree

Le musée Dobrée rouvrira ses portes fin 2023. A l’occasion des journées du patrimoine 2021, le Département de Loire-Atlantique ouvre la maison du projet de rénovation de ce beau musée. Cet espace d’information est implanté face au musée Dobrée, dans l’ancien dispensaire voulu par son fondateur, le collectionneur Thomas Dobrée. À travers de grands visuels, une maquette et des vidéos découvrez le projet architectural, paysager et muséographique du futur musée Dobrée. Des médiateurs du patrimoine du musée vous guident dans votre découverte. Visites libres et médiation spontanée.

Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

A l’occasion des journées du patrimoine 2021, le Département de Loire-Atlantique ouvre une maison de projet dédiée à la rénovation de ce beau musée. Musee departemental dobree 18, rue Voltaire, Nantes, 44004 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musee departemental dobree Adresse 18, rue Voltaire, Nantes, 44004 Ville Nantes lieuville Musee departemental dobree Nantes