Angers Prieuré Saint Augustin,16,rue du Prieuré 49000 Angers Angers, Maine-et-Loire Découverte du Prieuré Saint-Augustin, son parc, sa chapelle classée et son histoire d’hier et de demain. Prieuré Saint Augustin,16,rue du Prieuré 49000 Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Découverte du Prieuré Saint-Augustin, son parc, sa chapelle classée et son histoire d’hier et de demain. Prieuré Saint Augustin,16,rue du Prieuré 49000 Angers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Angers. Découverte du Prieuré Saint-Augustin, son parc, sa chapelle classée et son histoire d’hier et de demain.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré Saint Augustin , 16, rue du Prieuré 49000 Angers

Venez découvrir ce superbe domaine au coeur d’Angers et son histoire religieuse étonnante. Vous pourrez visiter la chapelle du XIIe siècle récemment restaurée comme salle d’exposition et de concert. Vous pourrez déambuler dans le parc, profiter de la vue sur le Prieuré également restauré, accompagné, si vous le souhaitez, par les futurs utilisateurs du lieu qui vous présenteront la prochaine étape de l’histoire de ce lieu inspiré. Visite du parc, de la chapelle. Découverte de l’histoire du lieu de l’origine jusqu’à la prochaine étape. Prieuré Saint Augustin,16,rue du Prieuré 49000 Angers 16 rue du prieuré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Prieuré Saint Augustin,16,rue du Prieuré 49000 Angers Adresse 16 rue du prieuré 49000 Angers Ville Angers lieuville Prieuré Saint Augustin,16,rue du Prieuré 49000 Angers Angers