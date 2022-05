Découverte du potager et atelier rempotage Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Champs-sur-Marne

L’association M2Ie, qui gère depuis plusieurs années le **jardin potager** du domaine, vous fait découvrir tout le travail accompli pour le rendre à la fois **réellement productif, mais aussi très joli** ! Allées, plantations de saison, fleurissement et arbres fruitiers font de cet espace un lieu vraiment à part et plein de vie. Venez leurs poser toutes vos questions ! Pour les plus petits, un **atelier de rempotage** leur fera apprécier le goût du ’’fait soi-même’’ et leur permettra de voir grandir, au fil de la saison, le petit basilic ou la petite tomate cerise qu’ils auront planté !

Gratuit et sans réservation

Entrez dans le joli potager du château, apprenez ses secrets et participez à lui donner vie. Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420, Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T17:00:00

