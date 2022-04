Découverte du Portage en Echarpe aux Amandiers Saint-Crespin Saint-Crespin Catégories d’évènement: 76590

Saint-Crespin 76590 Saint-Crespin Vous voulez tester les différents moyens de portages physiologiques avant de vous lancer ou apprendre à bien porter votre bébé en écharpe ? Ces ateliers sont faits pour vous. Nos Ateliers : En groupe (1h30) ou en individuel (1h) :

-Séance découverte du portage (différents portes bébés physiologiques et écharpes)

-Séance en Écharpe Traditionnelle Sergé Croisé (Néobulle, Storchewienge, Hoppediz…)

-Séance en Écharpe Souple Élastique « Je Porte Mon Bébé » JPMBB

-Séance Dos et Hanche – sur demande Conseils :

Il est conseillé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier.

Vous pouvez prévoir de quoi nourrir bébé. Les écharpes et poupons sont fournis si besoin. Public :

Pendant la grossesse et/ou dès la naissance de bébé, jusqu’à 3 ans. Tarif :

Paiement en conscience

Inscription obligatoire, nombre de places limité. Animatrice :

Jessica Demonchy, formée en janvier 2009 :

– à Bayeux auprès de « Porter son enfant tout un art » (PSETUA) et Guillaume Guerid

– à Paris auprès de « Je Porte Mon Bébé » (JPMBB) et Keren, créatrice de JPMBB Pour vous inscrire :

En ligne https://www.helloasso.com/associations/les-amandiers/evenements/decouverte-du-portage

Par mail ou téléphone : https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/contact-acces Jessica : 0767074504

