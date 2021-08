Guebwiller Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller, Haut-Rhin Découverte du « Planétarium végétal », une installation hors-sol sur le parvis Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Découverte du « Planétarium végétal », une installation hors-sol sur le parvis Couvent des Dominicains de Haute-Alsace, 18 septembre 2021, Guebwiller. Découverte du « Planétarium végétal », une installation hors-sol sur le parvis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des Dominicains de Haute-Alsace

### Une création des paysagistes Ambroise Jeanvoine et Johan Picorit qui abrite un salon de thé intergalactique… Cette installation hors-sol, formée de satellites végétaux, est conçue pour offrir une pause spatio-temporelle.

Gratuit. Entrée libre.

Une création des paysagistes Ambroise Jeanvoine et Johan Picorit qui abrite un salon de thé intergalactique… Couvent des Dominicains de Haute-Alsace 34 rue des Dominicains, 68500 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Adresse 34 rue des Dominicains, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller lieuville Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller