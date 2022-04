Découverte du plan d’eau de Chavignon Chavignon Chavignon Catégories d’évènement: Aisne

Chavignon Aisne Chavignon Aisne 0 0 Dans le cadre du projet “Les Mares en Haut-de-France”, venez découvrir le plan d’eau de Chavignon.

En deux temps:

10h00-12h00 Parlons technique

adree@naturagora.fr +33 3 23 23 40 77

En deux temps:

10h00-12h00 Parlons technique

14h-16h Découverte pour tous Gratuit sur réservation adree

