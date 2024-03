Découverte du Pilates Morning Flow Mouvement Collective Seignosse, samedi 20 avril 2024.

Découverte du Pilates Morning Flow avec Maëva

Ici, le Pilates est décliné d’une manière holistique, moderne, créative.

Fluide, le cours est construit dans une énergie et intensité progressive afin de prendre le temps pour déployer, étirer, réveiller le corps, le dynamiser et l’engager. Des options sont données pour que chacun puisse pratiquer à son niveau, et dans l’énergie du moment.

Maëva est professeur de Pilates et Gyrotonic®, titulaire d’un certificat d’Anatomie et Biomécanique, d’un CQP d’éducateur sportif, ainsi que d’un certificat Fascias et Biotenségrité. Son enseignement est alors non classique, fonctionnel et holistique.

Horaires 10h à 11h

Tarif 12€ par personne (au lieu de 16€ ; tarif valable une fois par personne).

Nb de places limité

Lieu de RDV Mouvement Collective ZA Larrigan.

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 11:00:00

Mouvement Collective 465 avenue Larrigan

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

