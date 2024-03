Découverte du petit paradis du Professeur Haguenot Jardin de l’hôtel Haguenot Montpellier, dimanche 2 juin 2024.

Découverte du petit paradis du Professeur Haguenot Construite aux portes de Montpellier pour le Professeur Haguenot, Doyen de la Faculté de Médecine, l’Hôtel Haguenot est une maison des champs du XVIIIe siècle. Dimanche 2 juin, 14h00 Jardin de l’hôtel Haguenot Tarif 3€, gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés. Entrée libre. Plusieurs départs de visites sont prévus entre 14h et 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Construite aux portes de Montpellier pour le Professeur Haguenot, Doyen de la Faculté de Médecine, l’Hôtel Haguenot est une maison des champs du XVIIIe siècle.

Profitez d’une déambulation dans les jardins en terrasses d’inspiration italienne qui abritent aujourd’hui des lauriers divers, des arbres fruitiers et agrumes, des plantes grasses et des fleurs, poteries et vases de pierre. Vous pourrez également admirer un décor sculpté avec une fontaine à l’italienne et une grotte baroque.

Jardin de l’hôtel Haguenot 3 rue Clapiés, Montpellier, Hérault, Occitanie Montpellier 34000 Hérault Occitanie 06 19 07 27 58 http://www.hotelhaguenot.com Jardin privé de 2 000 m2 en terrasses autour d’une « maison des champs » créé par l’architecte Jean-Antoine Giral au XVIIIe siècle. Il abrite aujourd’hui divers lauriers (roses, sauce, cerise), arbres fruitiers et agrumes, plantes grasses, fleurs (roses, tulipes, géraniums…), poteries et vases de pierre. Décor sculpté composé d’une fontaine à l’italienne adossée au mur, ornée de dauphins, et d’un nymphée baroque en forme de grotte.

Ouvert toute l’année sauf en août sur demande. Centre ville de Montpellier en contrebas du Peyrou. Bus 6 et 7 arrêt « Peyrou Arc de Triomphe ». Tram 3 arrêt « Plan Cabannes » Tram 4 arrêt « Peyrou Arc de Triomphe ». Parking : Arceaux , Foch et Pitot.

©Antoine de Parseval