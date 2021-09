Châteaugay Châteaugay Châteaugay, Puy-de-Dôme Découverte du patrimoine viticole depuis Châteauguay – Journées Européennes du Patrimoine Châteaugay Châteaugay Catégories d’évènement: Châteaugay

Puy-de-Dôme

Découverte du patrimoine viticole depuis Châteauguay – Journées Européennes du Patrimoine Châteaugay, 18 septembre 2021, Châteaugay. Découverte du patrimoine viticole depuis Châteauguay – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 Place Lucien Bayle Mairie de Chateaugay

Châteaugay Puy-de-Dôme Belvédère au nord de la Métropole, Châteaugay témoigne d’un riche passé lié à la culture de la vigne. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaugay, Puy-de-Dôme Autres Lieu Châteaugay Adresse Place Lucien Bayle Mairie de Chateaugay Ville Châteaugay lieuville 45.84993#3.08409