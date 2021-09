Découverte du patrimoine sous forme de visites libres, guidées et d’ateliers du patrimoine. Forteresse de Polignac, 18 septembre 2021, Polignac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Forteresse de Polignac

Placée sous le thème du patrimoine pour tous, cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine vise à sensibiliser le jeune public et le public familial à l’importance du patrimoine. Cette thématique trouve tout son sens à la Forteresse de Polignac puisque cette dernière est gérée par une association composée de nombreux bénévoles qui partagent leurs talents afin de valoriser toujours plus notre patrimoine, créant ainsi de belles dynamiques. La Forteresse de Polignac a prévu un programme riche en mettant à l’honneur le jeu et les ateliers pratiques sous toutes leurs formes afin que petits et grands puissent passer un moment ludique et convivial. Chasse au trésor familiale : (à demander à la billetterie, supplément de 5 € par famille) Jeux en bois médiévaux Atelier autour du jardin d’inspiration médiévale et des plantes tinctoriales Atelier couleurs au Moyen-âge Atelier calligraphie Atelier taille de pierre Expositions : les idées reçues sur le Moyen-âge et les châteaux de tous les records Visites commentées de la Forteresse à 15h00 samedi et dimanche Horaires : 10 h 00-18 h 00 Tarif réduit unique : 3.00 € par personne / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Présentation du pass sanitaire indispensable.

Forteresse de Polignac 43000 Polignac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Polignac Haute-Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00