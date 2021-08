Seclin Ancien hôpital Marguerite de Flandre Nord, Seclin Découverte du patrimoine Seclinois Ancien hôpital Marguerite de Flandre Seclin Catégories d’évènement: Nord

Seclin

Découverte du patrimoine Seclinois Ancien hôpital Marguerite de Flandre, 18 septembre 2021, Seclin. Découverte du patrimoine Seclinois

Ancien hôpital Marguerite de Flandre, le samedi 18 septembre à 14:00

En cette première journée du patrimoine, nous déambulerons dans les rues de Seclin à la découverte de l’histoire de son patrimoine. De 14h à 16h GRATUIT Rendez-vous devant l’ancien hôpital Marguerite de Flandre

Sur inscription

En cette première journée du patrimoine, nous déambulerons dans les ruesde Seclin à la découverte de l’histoire de son patrimoine. Ancien hôpital Marguerite de Flandre seclin avenue des marronniers Seclin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Seclin Autres Lieu Ancien hôpital Marguerite de Flandre Adresse seclin avenue des marronniers Ville Seclin lieuville Ancien hôpital Marguerite de Flandre Seclin