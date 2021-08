Abbéville-lès-Conflans Église de la Nativité Abbéville-lès-Conflans, Meurthe-et-Moselle Découverte du patrimoine rural et religieux d’Abbéville-lès-Conflans Église de la Nativité Abbéville-lès-Conflans Catégories d’évènement: Abbéville-lès-Conflans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de la Nativité

### L’église cache bien son jeu ! Malgré une architecture banale, elle possède certaines statues, vitraux et mobiliers remarquables… Découvrez-les !

Gratuit. Entrée libre.

L'église cache bien son jeu ! Malgré une architecture banale, elle possède certaines statues, vitraux et mobiliers remarquables… Découvrez-les ! Église de la Nativité place Roy Tandy, 54800 Abbeville-lès-Conflans Abbéville-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

