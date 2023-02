DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, deux visites guidées encadrées par un agent du Département de Loire-Atlantique sont proposées pour faire découvrir l’histoire et l’évolution de l’estuaire de la Loire. Venez observer avec une longue-vue les nombreuses espèces d’oiseaux qui s’alimentent sur les vasières.

Vous découvrirez également la Tour de la Pierre à l’oeil à Paimboeuf et les actions menées par le Conservatoire du littoral et le Département pour préserver ce site naturel exceptionnel classé Natura 2000. À partir de 8 ans. Inscription obligatoire par téléphone au 06 37 08 93 74 ou par email : guillaume.cochard@loire-atlantique.fr. Paimbœuf

