Pranzac Maison du Patrimoine et de la Culture Charente, Pranzac Découverte du patrimoine médiéval et Renaissance Maison du Patrimoine et de la Culture Pranzac Catégories d’évènement: Charente

Pranzac

Découverte du patrimoine médiéval et Renaissance Maison du Patrimoine et de la Culture, 18 septembre 2021, Pranzac. Découverte du patrimoine médiéval et Renaissance

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine et de la Culture

### Le bourg historique de Pranzac recèle un patrimoine médiéval et Renaissance, à découvrir en visite libre ou guidée. Le samedi matin, à 10h00, est organisé un Escape Game In Out Door pour découvrir d’une manière ludique tout ce patrimoine.

Gratuit pour la maison du Patrimoine et 12€ pour l’Escape Game.

Le bourg historique de Pranzac recèle un patrimoine médiéval et Renaissance, à découvrir en visite libre ou guidée. Maison du Patrimoine et de la Culture Bourg, 16110 Pranzac Pranzac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Pranzac Autres Lieu Maison du Patrimoine et de la Culture Adresse Bourg, 16110 Pranzac Ville Pranzac lieuville Maison du Patrimoine et de la Culture Pranzac