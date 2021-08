Découverte du patrimoine joinvillois en pédalo ! Quai des Peceaux, 18 septembre 2021, Joinville.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quai des Peceaux

### Traversez la cité, longez le cavé et admirez le pigeonnier pour ensuite vous évader dans un environnement plus sauvage. Entre amis ou en famille, embarquez sur nos bateaux à pédales 5 places (4 adultes et 1 enfant) et profitez d’une balade pour découvrir Joinville … autrement !

Gratuit. Entrée libre.

Quai des Peceaux 38 quai des Peceaux, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00