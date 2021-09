Val-Suzon Châtelet d'Etaules Côte-d'Or, Val-Suzon Découverte du patrimoine historique et naturel de la Réserve Naturelle Régionale et forêt d’Exception du Val Suzon Châtelet d’Etaules Val-Suzon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Châtelet d’Etaules, le samedi 18 septembre à 15:00

Des passionnés vous feront découvrir toutes les richesses du Val Suzon. La flore, la faune, le paysage, l’histoire,… Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Pass sanitaire obligatoire | Prévoir des chaussures de marche ou des bonnes baskets

Les richesses du Val Suzon ! Châtelet d'Etaules D971 21121 Etaules Val-Suzon Côte-d'Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:15:00

