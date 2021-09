Découverte du patrimoine forestier local Parcours botanique, 18 septembre 2021, Montredon-Labessonnié.

Découverte du patrimoine forestier local

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parcours botanique

**Parcours botanique** ———————- ### **Découverte du patrimoine forestier local** Ce parcours botanique long de 2 km a été créé par l’association Un Bel Avenir. Il est situé dans un espace bucolique, vallonné, entre bois et pairies ; c’est l’entité paysagère typique du montredonais. Grâce à la présence d’eau, sous forme de source et de lieux humides, la biodiversité y est foisonnante et riche ! La succise des près _(Succisa pratensis)_ aimant les milieux humides y est présente, elle sert de plante hôte aux chenilles du damier de la succise _(Euphydryas aurinia),_ qui est un papillon faisant partie des espèces protégées. Il y a aussi beaucoups d’oiseaux. Il n’est pas rare d’y voir patrouiller des rapaces tels que le milan royal, le milan noir, le faucon crécerelle, le busard cendré… On y trouve aussi une ancienne châtaigneraie, cultivée jadis pour produire de la nourriture aux hommes et aux animaux. En effet, la châtaigne, aliment nutritif riche en minéraux et en vitamines a été la base de l’alimentation pour l’homme pendant longtemps. La balade aura pour objectif de vous présenter une trentaine de plantes ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux). Certaines de ces espèces répertoriées sont inféodées à l’écosystème naturel, d’autres ont été apportées et plantées par l’homme. Plusieurs variétés de chênes sont présentes sur ce parcours, comme par exemple le chêne des pyrénées _(Quercus pyrenaica),_ dont les fruits doux (glands) étaient aussi consommés par les hommes. C’est un arbre qui améliore la fertilité du sol. Son bois est un bon combustible, mais de moins bonne qualité que le chêne sessile ou chêne rouvre _(Quercus petraea),_ espèce utilisée pour l’ébénisterie, la marqueterie et autrefois les charpentes. Un magnifique tilleul à petites feuilles _(Tilia cordata),_ plus que centenaire, d’une vinqtaine de mètres de haut planté dans un milieu ouvert, vient terminer cette visite ! Ces végétaux ont été identifiés et marqués avec des écriteaux conçus par l’association Un Bel Avenir. Des conseils ont été apportés par un spécialiste du Parc Naturel du Haut Languedoc, ainsi qu’une personne passionnée de botanique. Afin de ne pas perturber la qualité des paysages, et de ne pas entraîner de pollution, ces petites pancartes ont été fabriquées avec des matériaux nobles : de vieilles ardoises fixées sur des piquets en châtaigner. Ce parcours sera commenté par un jardinier professionnel. Le but de cette visite est de faire découvrir ou redécouvrir ces végétaux, tout en profitant, chemin faisant, de ce bel espace naturel. Pour apprécier pleinement ce lieu de manière confortable, pensez à mettre des chaussures de marche et prévoir de quoi vous hydratez.

Par groupe de quinze personnes maximum, en nous contactant de préférence par mail ou téléphone. Le rendez-vous sera fixé à la place du foirail 81360 Montredon Labessonnié, avant d’aller sur le site.

Découverte du patrimoine forestier sur un parcours botanique de 2 km. Une trentaine de végétaux ligneux identifiés seront présentés.

Parcours botanique Bezan 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00