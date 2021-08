Beaufort Forêt du Méraillet,Beaufort sur Doron, Beaufort, Savoie Découverte du patrimoine forestier du Beaufortain et visite de la scierie d’Arêches Forêt du Méraillet,Beaufort sur Doron, Beaufort Catégories d’évènement: Beaufort

Savoie

Découverte du patrimoine forestier du Beaufortain et visite de la scierie d’Arêches Forêt du Méraillet,Beaufort sur Doron,, 18 septembre 2021, Beaufort. Découverte du patrimoine forestier du Beaufortain et visite de la scierie d’Arêches

Forêt du Méraillet, Beaufort sur Doron,, le samedi 18 septembre à 10:00

Visite libre et/ou commentée par les bénévoles de l’arboretum de Villard-sur-Doron Visite libre et/ou commentée (par l’ONF) du “sapin remarquable ” du Beaufortain en forêt de Méraillet Visite commentée de la scierie d’Arêches Visite commentée de la chaufferie bois de la commune de Beaufort Comprendre le patrimoine forestier du beaufortain Forêt du Méraillet,Beaufort sur Doron, Route de roselend, Beaufort, 73270 Beaufort Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaufort, Savoie Autres Lieu Forêt du Méraillet,Beaufort sur Doron, Adresse Route de roselend, Beaufort, 73270 Ville Beaufort lieuville Forêt du Méraillet,Beaufort sur Doron, Beaufort