Auch Parking de CIRCa Auch, Gers Découverte du patrimoine en véhicule électrique Parking de CIRCa Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Découverte du patrimoine en véhicule électrique Parking de CIRCa, 18 septembre 2021, Auch. Découverte du patrimoine en véhicule électrique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parking de CIRCa

Le « V.E. je le veux » propose d’organiser des circuits de découverte des actions qui seront mises à l’honneur à l’occasion de ces deux journées. Ces circuits, réalisés en « covoiturage solidaire » à bord de voitures 100 % électriques, contribueront également à sensibiliser les participants aux avantages de ce transport décarboné. Attention : l’offre de covoiturage serait remise en cause si les contraintes sanitaires devaient compromettre le plaisir du partage en commun.

Réservation nécessaire. Port du masque obligatoire

Le « V.E. je le veux » vous donne rendez-vous pour un covoiturage en véhicule électrique à la découverte du patrimoine. Parking de CIRCa Allée des Arts, 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Parking de CIRCa Adresse Allée des Arts, 32000 Auch Ville Auch lieuville Parking de CIRCa Auch