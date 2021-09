Saint-François Parcours explorama "Découverte du patrimoine" a Saint François GUADELOUPE Saint-Francois Découverte du patrimoine en parcours numérique Parcours explorama “Découverte du patrimoine” a Saint François GUADELOUPE Saint-François Catégorie d’évènement: Saint-Francois

A l’occasion de la journée européenne du patrimoine 2021 qui se déroulera du 18 au 19 septembre 2021, la médiathèque propose une balade virtuelle en charrette départ de la gare maritime de Saint-François pour aller à la Pointe des Châteaux en découvrant le littoral et ses environs jusqu’à la Pointe des Châteaux. Le moulin de Chassaing classé monument historique sera visité ainsi que les sites incontournables de la Pointe des Châteaux. Tout ceci avec une application d’Explorama qui nous permet gratuitement de découvrir notre patrimoine historique, traditionnel et culturel sans se déplacer et juste avec une connexion internet.

Accès libre avec une connexion internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T08:30:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-17T08:30:00 2021-10-17T12:00:00

