du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité des Tanneurs

### Découvrir le patrimoine Lavaucéen, tout en s’amusant ! Cornes dans les murs, écusson des maitres tanneurs, corroyeurs ; la boivre et ses secrets… Découvrez Lavausseau autrement. Après avoir retiré le livret à l’accueil de la Cité des Tanneurs, parcourez le village et découvrez des éléments de patrimoine en lien avec l’historique de la Cité des Tanneurs.

0.50€. Prévoir un support rigide pour le livret et de quoi écrire.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

