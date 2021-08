Donzère Hôtel de ville de Donzère Donzère, Drôme Découverte du patrimoine donzérois en VTT Hôtel de ville de Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville de Donzère

Circuit en VTT, familial, 131 m de dénivelé, quelques passages difficiles (présence des parents obligatoire pour les enfants). Points d’intérêts durant le parcours : vue sur les barrages, la dent de Rez, le Ventoux, la montagne de la Lance ; les cailloux de la source, les vignes. À la fin du circuit une récompense vous sera remise au musée des Amis du vieux Donzère.

Circuit papier à récupérer au musée des Amis du vieux Donzère (30 grande rue) ou à télécharger sur www.mairie-donzere.net ou sur ville de Donzère facebook.

Hôtel de ville de Donzère 10, rue Frédéric Mistral, 26290 Donzère

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

