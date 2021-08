Donzère Hôtel de ville de Donzère Donzère, Drôme Découverte du patrimoine donzérois à vélo – circuit n° 3 Hôtel de ville de Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Circuit à vélo difficile avec 259 mètres de dénivelé. Points d’intérêts durant le parcours : hameau de Rac, Belle eau, vue sur le mont Ventoux par temps clair. À la fin du circuit une récompense vous sera remise au musée des Amis du vieux Donzère.

Circuit papier à récupérer au musée des Amis du vieux Donzère (30 grande rue) ou à télécharger sur www.mairie-donzere.net ou sur ville de Donzère facebook.

13,71 km pour sportifs Hôtel de ville de Donzère 10, rue Frédéric Mistral, 26290 Donzère Donzère Drôme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

