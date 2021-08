Donzère Hôtel de ville de Donzère Donzère, Drôme Découverte du patrimoine donzérois à vélo – circuit n° 1 Hôtel de ville de Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Départ de l’hôtel de ville : circuit à vélo, familial, facile, sans dénivelé. Points d’intérêts durant le parcours : les bords du Rhône, la péniche, le barrage de garde. Circuit papier à récupérer au musée des Amis du vieux Donzère (30 grande rue) ou à télécharger sur [www.maire-donzere.net](http://www.maire-donzere.net) ou sur ville de Donzère facebook. A la fin du circuit une récompense vous sera remise au musée des amis du vieux Donzère. 3,78 km ouverts à tous. Hôtel de ville de Donzère 10, rue Frédéric Mistral, 26290 Donzère Donzère Drôme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

