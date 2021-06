Découverte du patrimoine de Vergt et son arboretum Vergt, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vergt.

Découverte du patrimoine de Vergt et son arboretum 2021-06-26 14:30:00 – 2021-06-26 17:00:00

Vergt Dordogne Vergt

L’Association Vergt Patrimoine vous propose de partir à la découverte du patrimoine de l’ancienne bastide de Vergt,

de son arboretum et de son coteau forestier, vous y découvrirez

la richesse de sa faune et de sa flore.

Les visites seront guidées par une interprète nature et patrimoine.

Rendez-vous au Bureau d’Information Touristique de Vergt, à 14h30

Visites de deux heures trente environ

Renseignements au Bureau d’Information Touristique de Vergt,

Au 05.53.03.45.10

@vergtpatrimoine