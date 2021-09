Découverte du patrimoine de Saint-François en jouant La Pointe des Châteaux à Saint-François, 15 octobre 2021, Saint-François.

“Découverte de notre patrimoine traditionnel, culturel et historique en jouant” En téléchargeant l’application “EXPLORAMA”, 4 missions seront proposées: 1.Découverte de notre patrimoine traditionnel 2.Découverte de la Rotonde et son histoire 3.Découverte d’un lieu idyllique 4. Découverte du site le plus visité de la Guadeloupe. Le 15, 16 et 17 Octobre 2021 à l’occassion des journées de l’architecture et du patrimoine aux Antilles 2021, la Médiathèque Municipale de SAINT-FRANCOIS vous propose un parcours numérique autour de son patrimoine.culturel. Ce parcours, vous aidera à trouver des sites incontournables où vous connaitrez leur histoire avec les jeux intégrés.

Ce parcours nécessite une connexion internet et un portable. Accès libre en voiture et à pied.

Journées nationales de l’architecture

La Pointe des Châteaux à Saint-François 97118 SAINT-FRANCOIS Saint-François



