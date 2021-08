Découverte du patrimoine de Louppy Ancien château médiéval, 18 septembre 2021, Louppy-sur-Loison.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancien château médiéval

### L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve les vestiges de la forteresse des XIIe et XIVe siècles. Venez découvrir les ruines du château, l’église Saint-Martin, et l’église de la Madeleine. La grandeur et le volume surprenant de l’église contrastent avec ceux des villages environnants et s’expliquent par la population nombreuse de l’époque, qui atteint plus de 500 habitants au XIXe siècle. Cette église fut bénite en 1878.

Gratuit. Entrée libre. Une visite guidée sera organisée le dimanche à 14h30 pour les personnes intéressées.

Ancien château médiéval 1 rue de la Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison Louppy-sur-Loison Meuse



