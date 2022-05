Découverte du patrimoine de Givardon Givardon, 24 juin 2022, Givardon.

2022-06-24 – 2022-06-26

Givardon 18600 Givardon

Le vendredi 24 juin à partir de 19h30 : profitez d’une déambulation poétique autour des lavoirs avec la troupe “les Filles de Saint-Pierre” Le samedi 25 juin à 14h30 : venez écouter les lectures poétiques à l’ancien Moulin à Huile Le samedi 25 juin à 20h : Fête de la musique avec repas et démonstration de country par l’association “Friend’s of Country Music” dans la cour de l’école Le dimanche 26 juin à 15h : Profitez d’un concert de violons et claviers par Augustin et Gilles, à l’Eglise

Découvrez le patrimoine de Givardon, notamment l’ancien Moulin à Huile, l’église et les 12 lavoirs !

© mairie de Givardon

Givardon

