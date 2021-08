Découverte du patrimoine architectural de la piscine Jean Taris Piscine Jean Taris, 18 septembre 2021, Villeparisis.

« LIKE ME » par la Cie dans l’arbre Des vestiaires au bassin, l’apnéiste Simon Volser nous entraîne dans une visite guidée de sa piscine d’entraînement. Dans ce lieu où il retient son souffle tous les jours, l’homme-poisson se raconte et dévoile ses techniques de champion… Jusqu’à offrir une démonstration d’apnée. Il revient aussi sur cet adolescent sauvé de justesse de la noyade, son exploit dont les images ont inondé la toile. Par ce symbole fort, Simon s’est taillé l’étoffe d’un héros. Mais il ignore que la vie laisse des traces que l’image ne contrôle pas : le sèche-cheveux chuchote, le pédiluve balance et les douches crachent une version bien moins glorieuse des événements. Sans le savoir, le champion prend doucement l’eau aux yeux de ses visiteurs, et paradoxalement, en devient bien plus humain.

