Découverte du patrimoine aéronautique européen Musée européen de l’aviation de chasse, 18 septembre 2021, Montélimar.

Découverte du patrimoine aéronautique européen

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée européen de l’aviation de chasse

[Dans les coulisses du musée](https://www.youtube.com/watch?v=yMhdPaHIz7Q) **Sue la célèbre Nationale 7**, au niveau du rond-point de Villepré, à Montélimar, le nez d’un Mirage III vous indique la direction du Musée d’avions dont le but est notamment de “Coserver le patrimoine aéronautique afin de la présenter au public dans un but éducatif et culturel, rassembler des aéronefs anciens, civils ou militaires, restaurer et onserver les dits-aéronefs et matériels associés afin de les présenter au public ; assurer le bon focntionnement de l’infrastrure et des matériels en place.”! _Dès le_ _**hall d’entrée du musée**__, vous serez accueillis par 2 avions_ _**(un Stampe et un planeur**__), une nacelle de ballon et des maquettes à diverses échelles._ _En entrant dans le_ _**hall Suisse**__, vous pourrez approcher 3 Mirage, mais également une exposition sur le Crusader (mis à disposition par un adhérent de l’association)… comme si on était sur un porte-avions !_ _Venez découvrir un des derniers éléments arrivé au musée : un simulateur de vol dans lequel s’entraînaient les pilotes de l’armée de l’air ! Où vous prendre en photo dans la cellule avant d’un_ _**Mirage F1**__…_ _En sortant de ce premier hangar, vous accéderez à la collection extérieure,_ _**au musée des transmissions militaires**_ _où vous êtes accueillis par un radar de type Cotal, et qui rassemble des postes radios embarqués ou portatifs de différents pays, vous y verrez également les avions école de l’armée de l’air et de_ _**l’espace (hangar ouest)**_ _et aux divers hangars du site qui abritent les collections [avec notamment un diorama géant consacré au 1er GMS (Groupement de Missiles Stratégiques) du plateau d’Albion que vous trouverez dans le_ _**hangar sud**_ _sous le Mirage IV]._ _Tout au long de votre visite, vous découvrirez diverses expositions : armements, maquettes (de l’échelle 1/5ème à 1/72ème), moteurs, radars, mannequins, etc._ _Vous pourrez également approcher le_ _**DC3**_ _du général Montgomery avec ses toutes nouvelles couleurs mais également le_ _**Broussard**_ _(un des derniers avions restaurés en 2020)_ Vous pourrez visiter **la Caravelle**, vous installer sur un des sièges et rêver que vous vous envolez vers la destination de votre choix!.. Un petit musée concernant cet avion est d’ailleurs aménagé à l’intérieur et vous aurez la possibilité de voir le poste de pilotage au travers d’une porte vitrée. _Depuis une coursive d’observation, vous pourrez découvrir l’atelier de restauration d’où les avions ressortent avec leurs nouvelles couleurs._ _Dans le hangar nord, vous pourrez découvrir notamment la cellule avant d’un_ _**DC7**_ _avec un accès pour les personnes à mobilité réduite._ _**La visite du musée vous fera passer de 800 à 2 400 km/h sans quitter notre belle Terre !**_ _**Alors, bon vol à tous…**_

L’entrée du musée sera de 1€ par personne à partir de 7 ans. Gratuit jusqu’à 6 ans. Mais l’accès à l’exposition sera entièrement gratuit.

Exposition statique de + de 60 avions, matériels aéronautiques divers tels que moteurs, radars, armements, maquettes, radios,… Visite de la Caravelle, d’une cellule avant de DC7, d’un Mirage F1etc.

Musée européen de l’aviation de chasse Route d’Ancône, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00