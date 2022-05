Découverte du patrimoine à vélo Frazé Frazé Catégories d’évènement: 28160

Frazé

Découverte du patrimoine à vélo Frazé, 17 septembre 2022, Frazé. Découverte du patrimoine à vélo Frazé

2022-09-17 14:30:00 – 2022-09-17

Frazé 28160 Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, cette balade vous conduira sur des petites routes pittoresques à la découverte des paysages et du patrimoine local de Frazé et de la commune voisine de Montigny-le-Chartif, nichée près de son massif forestier. Parcours de 20 km. mairie.fraze@wanadoo.fr https://www.mairie-fraze.fr/ Échappées à vélo

Frazé

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 28160, Frazé Autres Lieu Frazé Adresse Ville Frazé lieuville Frazé Departement 28160

Frazé Frazé 28160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraze/

Découverte du patrimoine à vélo Frazé 2022-09-17 was last modified: by Découverte du patrimoine à vélo Frazé Frazé 17 septembre 2022 28160 Frazé

Frazé 28160