### Le groupe « Histoire et recherches » du Centre Hospitalier vous propose une visite guidée de l’espace « Histoire » du centre. Cette visite vous plongera dans plus de 100 ans de psychiatrie, et plus particulièrement dans l’histoire peu commune du centre.

Gratuit. Port du masque obligatoire.

Espace Histoire du Centre hospitalier 27 rue du 4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

