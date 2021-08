Sarrebourg Musée du Pays de Sarrebourg Moselle, Sarrebourg Découverte du Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

### Visitez le musée et découvrez l’espace consacré à Marc Chagall. Doté d’abondantes collections archéologiques, le Musée du Pays de Sarrebourg offre une promenade à travers le patrimoine du Pays de Sarrebourg, de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge. Vous y découvrirez également un espace dédié à la prestigieuse Manufacture de faïences et porcelaines de Niderviller et un autre consacré aux tapisseries réalisées par Yvette Cauquil-Prince d’après Marc Chagall. Venez découvrir ou redécouvrir le vitrail monumental _**la Paix**_ de Marc Chagall à la Chapelle des Cordeliers. Des guides seront à votre disposition pour répondre à vos questions : Samedi 18 septembre 2021 à partir de 15h Dimanche 19 septembre 2021 à partir de 16h Renseignements : Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix – 57400 SARREBOURG 03 87 08 08 68 – [[com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr](mailto:com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr)](mailto:com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr) (jeune public) [[reservations-parcourschagall@orange.fr](mailto:reservations-parcourschagall@orange.fr)](mailto:reservations-parcourschagall@orange.fr) Suite aux annonces gouvernementales, la présentation du pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder au Parcours Chagall.

