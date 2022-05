Découverte du Parc Wallach Parc Alfred Wallach Riedisheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riedisheim

Découverte du Parc Wallach Parc Alfred Wallach, 3 juin 2022, Riedisheim.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc Alfred Wallach

Le parc Wallach bénéficie du label « Jardin remarquable ». C’est le seul véritable jardin à la française à Mulhouse. Il est également le royaume des roses. On y trouve en effet une roseraie de plus de 100 variétés ainsi qu’un parterre de broderies de buis, une « salle de repos », un petit labyrinthe, un « tapis vert ». Ces différentes scènes sont reliées entre elles par des allées régulières et des escaliers ; des statues et végétaux sculptés soulignent les perspectives. Ce jardin aux lignes harmonieuses, aux proportions équilibrées, a été conçu en 1935 par le célèbre paysagiste parisien Achille Duchêne pour l’industriel Alfred Wallach. En 1950, celui-ci en fit don à la Ville qui l’ouvrit au public en 1961. Au début des années 1990, des travaux d’aménagement permirent de lui rendre le style qu’il avait lors de sa création. Ouvert de 8h30 à 20h00 du 1er avril au 30 septembre et de 8h30 à 19h00 du 1er octobre au 31 mars. Superficie : 2,7ha Découvrir un jardin à la française Parc Alfred Wallach Rue des Sapins- Riedisheim- Haut-Rhin, Grand Est Riedisheim Haut-Rhin

