Vasles Parc Mouton Village Deux-Sèvres, Vasles Découverte du parc touristique Mouton Village Parc Mouton Village Vasles Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Vasles

Découverte du parc touristique Mouton Village Parc Mouton Village, 5 juin 2021-5 juin 2021, Vasles. Découverte du parc touristique Mouton Village

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Parc Mouton Village

Le parc touristique Mouton Village est plus qu’une simple vitrine de la race ovine mais un parc mélangeant végétal et animal directement lié à la multiplicité des milieux naturels.

8,50€/adulte et 5€ pour les 4 à 12 ans

Formidable immersion dans un site arboré et verdoyant où cohabitent plantes et animaux. Parc Mouton Village 21 rue du Bourg Neuf, 79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Vasles Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:30:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Vasles Autres Lieu Parc Mouton Village Adresse 21 rue du Bourg Neuf, 79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Ville Vasles