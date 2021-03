Augny Parc Simon à Augny Augny, Moselle Découverte du parc Simon et du jardin pédagogique Parc Simon à Augny Augny Catégories d’évènement: Augny

Moselle

Découverte du parc Simon et du jardin pédagogique

Parc Simon à Augny, le dimanche 6 juin à 10:00

Crée en 1830 par la famille Simon dans le style anglais du XIXe siècle, le parc de 12 ha offre au visiteur un cheminement plein de surprises et des approches très contrastées, avec arbres centenaires, étang, fabriques et éléments contemporains. [https://youtu.be/ChsD55or\](https://youtu.be/ChsD55or)](https://youtu.be/ChsD55or%5C%5D(https://youtu.be/ChsD55or))

entrée gratuite

Visites guidées ou libres dans un parc romantique
Parc Simon à Augny
Espace Mazenod rue de la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

