Le parc Salvator s’étend sur près de deux hectares. De style romantique, il est notamment connu pour son bassin traversé d’un petit pont et son auditorium en forme de coquille. C’est de plus, au centre-ville, le parc qui contient la plus grande variété d’essences, dont de beaux sujets comme : Tulipier de Virginie, Sophora du Japon, Libocèdre de Californie… Le parc Salvator est le premier jardin public aménagé à Mulhouse (en 1890), sur l’emplacement d’un cimetière, qui, devenu trop exigu, fut remplacé par un nouveau cimetière créé en 1872 dans le quartier Wolf. Ouvert de 8h à 21h30 du 1er avril au 30 septembre et de 8h à 20h du 1er octobre au 31 mars. Superficie : 18 091 m² Accès par les rues Salvator, de Stalingras et l’avenue Roger Salengro. Découverte libre Parc Salvator rue de Metz-Mulhouse-68-Grand Est Mulhouse Haut-Rhin

