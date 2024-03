Découverte du parc Rochegude Hôtel et parc de Rochegude Albi, vendredi 31 mai 2024.

Découverte du parc Rochegude Profitez de « Rendez-vous aux jardins » pour découvrir librement le parc labellisée « Jardin remarquable ». 31 mai – 2 juin Hôtel et parc de Rochegude Gratuit. Entrée libre.

Hôtel et parc de Rochegude 28 Rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 49 15 40 http://www.mairie-albi.fr Autrefois privé, ce parc de 3,7 ha de la fin du XIXe siècle a été légué à la Ville par Henri Pascal, marquis de Rochegude et officier de marine sous l’ancien régime. Le parc Rochegude, poumon vert d’Albi, s’articule autour de trois parties distinctes, l’Hôtel Renaissance, devenu bibliothèque municipale puis lieu d’exposition, les jardins à la française de buis taillés ponctués de bacs d’orangerie et la partie dite à l’anglaise aménagée en contrebas, à l’emplacement de l’ancienne exploitation agricole avec jardin potager, prairie et verger. Planté de dizaines d’arbres remarquables : libocèdre, ombellulaire de Californie, sequoia sempervirens, platanes en cépées, magnolias, cyprès chauves, il offre aussi ruisseau, bassin, île aux oiseaux, cascade, labyrinthe démonstratif, roses, jardin classique de buis. Au-delà de sa richesse botanique, le parc présente un intérêt artistique avec plusieurs statues anciennes, dont celle de son donateur, et contemporaines dont l’histoire comme celle de leurs auteurs est souvent méconnue.

Ouvert toute l'année.