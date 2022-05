Découverte du Parc Massez de Courtisols Parc Massez Courtisols Catégories d’évènement: Courtisols

Découverte du Parc Massez de Courtisols

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc Massez

Restauré à la suite de la tempête de 1999, le parc Massez a retrouvé sa structure d’origine de parc mixte représentatif des jardins du Second Empire. Il est constitué d’un jardin de type régulier, d’un ensemble paysager autour d’îles et d’un espace boisé. Traversé par la Vesle, il est agrémenté de nombreux éléments bâtis qui le mettent en valeur: des ponts, des passerelles, des bancs couverts, d’un rocher-cascade, d’un pavillon… N’hésitez pas à venir découvrir un espace de jeux ombragé pour les enfants, tout en profitant d’un marché du terroir organisé dimanche 5 juin, de 10h à 18h.

Entrée libre

Parc Massez 74 Rue du Gué, 51460 Courtisols, Marne, Grand Est

2022-06-03 au 2022-06-05

