Réalisé à partir de 1775, le parc du Château d’Arlay est une parfaite illustration de l’esprit de divertissement de cette époque, avec son théâtre de verdure et son boulingrin au coeur des vestiges de la forteresse médiévale, ses jeux d’ombre et de lumière ainsi que la “cascade verte” offrant une vue plongeante sur le Château du XVIIIème siècle. C’est aussi le thème du jeu qu’évoque le “jardin des jeux ” créé en 1996, où s’entremêlent harmonieusement fleurs, fruits et légumes. Leurs dessins évoquent des jeux de table et de jardin : croquet, dominos, damier… **Visite libre avec plan-guide et visite commentée par les propriétaires à 15h30.**

Gratuit -6 ans | 5€ de 7 à 12 ans (6.50€ l’après-midi avec la visite du Château) | 6€50 à partir de 13 ans (10€ l’après-midi avec la visite du Château)

