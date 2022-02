Découverte du parc et des jardins de Tournelay Parc et jardins du château de Tournelay Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Nueil-les-Aubiers

Découverte du parc et des jardins de Tournelay Parc et jardins du château de Tournelay, 5 juin 2022, Nueil-les-Aubiers. Découverte du parc et des jardins de Tournelay

Parc et jardins du château de Tournelay, le dimanche 5 juin à 14:00 Entrée : 4€, gratuit -15 ans.

Un parcours fléché permet de découvrir le domaine bâti, le potager et les jardins. De nombreuses allées offrent des possibilités de promenade dans les bois, près de la rivière l’Argent et des étangs. Parc et jardins du château de Tournelay Lieu-dit Tournelay, 5 rue de Cerizay, 79250 Nueil-les-Aubiers, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Nueil-les-Aubiers Le Grand Tournelay Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Nueil-les-Aubiers Autres Lieu Parc et jardins du château de Tournelay Adresse Lieu-dit Tournelay, 5 rue de Cerizay, 79250 Nueil-les-Aubiers, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Ville Nueil-les-Aubiers lieuville Parc et jardins du château de Tournelay Nueil-les-Aubiers Departement Deux-Sèvres

Parc et jardins du château de Tournelay Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nueil-les-aubiers/

Découverte du parc et des jardins de Tournelay Parc et jardins du château de Tournelay 2022-06-05 was last modified: by Découverte du parc et des jardins de Tournelay Parc et jardins du château de Tournelay Parc et jardins du château de Tournelay 5 juin 2022 Nueil-les-Aubiers Parc et jardins du château de Tournelay Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres