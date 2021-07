Découverte du parc d’un hôpital pavillonnaire du début du XXe siècle Parc du Centre Hospitalier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rouffach.

Découverte du parc d’un hôpital pavillonnaire du début du XXe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du Centre Hospitalier

### Visitez librement le parc du centre hospitalier de Rouffach et admirez ses arbres remarquables. Le centre hospitalier de Rouffach ouvre ses portes et vous invite à découvrir un lieu au patrimoine culturel et naturel. Les bâtiments que vous pourrez admirer au cours de votre promenade datent du début du XXe siècle. De style wilhelminien, ils sont l’œuvre de l’école d’architecture de Munich qui a su donner à ce lieu un caractère de rigueur et de tranquille solidité. En empruntant les chemins du parc, vous ferez de nombreuses découvertes : 1100 arbres, 255 conifères et 890 arbustes à fleurs dont 25 espèces rares dans la région : sapin du Colorado, cèdre de l’Atlas, séquoia, hêtre pourpre, peuplier blanc de Hollande, platane, tulipier de Virginie, cerisier à fleurs du Japon, marronnier, arbre de Judée, saule pleureur, etc.

Gratuit. Entrée libre.

Parc du Centre Hospitalier 27 rue du 4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach Rouffach Haut-Rhin



