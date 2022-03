Découverte du parc du Littoral Saint-Brevin-les-Pins,Parc du Littoral Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le Parc du Littoral surplombé d’un parcours côtier attractif, offre aux promeneurs le spectacle changeant et grandiose de l’estuaire de la Loire. Orné de plantes vivaces et de graminées, il donne aux amoureux des bords de Loire, une vue exceptionnelle sur le Fort de Mindin et sur l’oeuvre majeure de la manifestation “Estuaire 2012” Visite possible du musée de la Marine à l’intérieur du Fort de Mindin situé au coeur du parc. Le Parc du Littoral surplombé d’un parcours côtier attractif, offre aux promeneurs le spectacle changeant et grandiose de l’estuaire. Saint-Brevin-les-Pins,Parc du Littoral Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

