Le parc du château, a été tracé et planté à partir des dessins du paysagiste Louis-Martin Berthault, jardinier de l’impératrice Joséphine puis de Napoléon, et possède des essences variées. Construit dans la deuxième moitié du 16ème siècle en 1560, en pleine période de guerres de religion sous le règne d’Henri III. Il est donc un bel exemple d’une architecture civile adaptée aux nécessités de la défense. Cet aspect est encore présent de nos jours puisqu’il reste encore de nombreuses meurtrières. De plus, des traces de tirs d’artillerie sont visibles sur les façades. Le château est d’un style Renaissance, raffiné et élégant, puisque sa façade ouest est composée de pilastres cannelés, des lucarnes avec têtes de lions sculptées dans la pierre. Ainsi, il a un caractère mi-défensif et mi-raffiné. Nuits, classé Monument Historique, ainsi que les communs et le parc, est ouvert au public et fait partie des étapes de la “Route des Ducs de Bourgogne”. **À noter** : La visite du château ainsi que les visites guidées sont payantes.

Château de Nuits 42, rue du Maréchal Leclerc 89390 Nuits Nuits Yonne



