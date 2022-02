Découverte du Parc du Château de Lathan Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Noyant-Villages Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages

Découverte du Parc du Château de Lathan Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages), 3 juin 2022, Noyant-Villages. Découverte du Parc du Château de Lathan

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Visite libre après un accueil à l’entrée du Château et explications sur l’histoire du site Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Noyant-Villages Breil Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T04:00:00 2022-06-04T04:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00;2022-06-05T17:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Noyant-Villages Autres Lieu Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Adresse Château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Ville Noyant-Villages lieuville Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Noyant-Villages Departement Maine-et-Loire

Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Noyant-Villages Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyant-villages/

Découverte du Parc du Château de Lathan Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) 2022-06-03 was last modified: by Découverte du Parc du Château de Lathan Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) 3 juin 2022 Noyant-Villages Parc du château de Lathan à Breil (Noyant-Villages) Noyant-Villages

Noyant-Villages Maine-et-Loire