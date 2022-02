Découverte du parc du château de Dormans pour le jeune public Parc du Château de Dormans Dormans Catégories d’évènement: Dormans

Marne

Découverte du parc du château de Dormans pour le jeune public Parc du Château de Dormans, 3 juin 2022, Dormans. Découverte du parc du château de Dormans pour le jeune public

Parc du Château de Dormans, le vendredi 3 juin à 09:00

Le jardinier du parc propose aux élèves et leur(s) enseignant(s) de découvrir et d’apprécier la vie qui règne sur ces 25 hectares de verdure : la faune, la flore, l’eau des rivières, des cascatelles, des arbres fruitiers et quelques arbres aux essences rares composent ce site verdoyant et agréable.

entrée libre

Endroit privilégié au cœur du vignoble, le jardinier du parc vous fera découvrir ce que la nature recèle sur ce site. Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires, 51700 Dormans, Marne, Grand Est Dormans Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dormans, Marne Autres Lieu Parc du Château de Dormans Adresse Avenue des Victoires, 51700 Dormans, Marne, Grand Est Ville Dormans lieuville Parc du Château de Dormans Dormans Departement Marne

Dormans Marne