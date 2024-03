DÉCOUVERTE DU PARC DE L’USCLADE LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… Lamalou-les-Bains, vendredi 29 mars 2024.

Venez découvrir l’histoire des arbres du parc de l’Usclade avec Guy Chauvet, président de l’association botanique et mycologique de l’Hérault

Venez découvrir l’histoire des arbres du parc de l’Usclade. 25 espèces ornent cet espace; parmi les espèce méditerranéennes, d’autres essences ont été intégrées.

Connaissez vous l’histoire du ginko et les légendes autour du Séquoia ou de l’arbre de Judée ?

Gratuit RDV 15h dans le parc, inscription Office de Tourisme Grand Orb Lamalou les Bains 04 67 95 70 91 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

