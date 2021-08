Fréjus Parc Aurélien Fréjus, Var Découverte du Parc Aurélien Parc Aurélien Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Découverte du Parc Aurélien Parc Aurélien, 18 septembre 2021, Fréjus. Découverte du Parc Aurélien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc Aurélien

Ce superbe parc boisé de 23 ha constitue un patrimoine historique remarquable à la végétation généreuse caractéristique de notre région. Il est inscrit comme Site naturel et Monument historique. Vous pourrez admirer des vestiges de l’aqueduc romain et la Villa Aurélienne, superbe demeure de style néo-palladien. RDV devant la villa Aurélienne Ce superbe parc boisé de 23 ha constitue un patrimoine historique remarquable à la végétation généreuse caractéristique de notre région. Il est inscrit comme Site naturel et Monument historique. Parc Aurélien Avenue du Général Calliès 83600 Fréjus Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Parc Aurélien Adresse Avenue du Général Calliès 83600 Fréjus Ville Fréjus lieuville Parc Aurélien Fréjus